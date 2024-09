O Ministério do Esporte anunciou uma nova portaria que traz mudanças significativas no programa Bolsa Atleta, especialmente na categoria Atleta Pódio. Atualização não apenas reajusta os valores das bolsas, mas também estabelece penalidades para aqueles que se envolverem em manipulações de apostas e resultados esportivos. O programa é voltado para atletas de alto rendimento que figuram entre os 20 melhores do ranking mundial ou olímpico. Com as novas diretrizes, o valor da bolsa para os três primeiros colocados do ranking foi elevado de R$ 15 mil para R$ 16.629 mensais. Além disso, atletas que forem pegos manipulando apostas serão excluídos do programa, e a participação em apostas impede a solicitação do benefício. Em julho, o presidente Lula já havia assinado um decreto que promovia um reajuste de 10,8% nos valores do Bolsa Atleta, que não recebia atualização desde a criação da Bolsa Pódio em 2011.

As categorias do Bolsa Atleta abrangem diferentes níveis, como base, estudantil, nacional, internacional e olímpico/paralímpico/surdolímpico. Os novos valores para a Bolsa Pódio foram ajustados, com a bolsa para atletas que ocupam a 4ª a 8ª posição subindo de R$ 11 mil para R$ 12.195 mensais. Para aqueles que estão entre a 9ª e 16ª colocação, o valor passou de R$ 8.000 para R$ 8.869. O orçamento destinado ao Bolsa Atleta para o ano de 2024 é de R$ 162 milhões. A nova portaria também introduz a possibilidade de concessão da bolsa para atletas guias ou assistentes em modalidades específicas. Além disso, o benefício será mantido para atletas gestantes ou puérperas, com a opção de renovação por até seis meses após o nascimento da criança, garantindo assim um suporte contínuo a essas atletas.

