A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), deflagrou, na terça-feira (05/11), a Operação Tormentum e cumpriu mandados de prisão preventiva de Ana Silva, 22; Henrique Reis da Silva, 25; João Batista Cardoso de Souza, 70; e Thayssa Nascimento, 22; por extorsão, sequestro e tortura contra um homem, 45.

Em coletiva de imprensa, realizada nesta quarta-feira (06/11), o delegado Ricardo Cunha informou que o crime foi cometido no dia 23 de outubro deste ano, em razão de uma dívida de R$ 7 mil oriunda de agiotagem. Durante as investigações, foi constatado que Paulo Roberto Moraes da Silva, 40, seria o mentor do crime. Ele também fez parte da ação criminosa e segue foragido.

“Na ocasião do crime, foi deflagrada uma operação com o apoio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos. A partir daí novas investigações foram conduzidas, levando à identificação de mais cinco pessoas envolvidas no crime. Ontem, quatro deles foram capturados, restando apenas um foragido”, informou o delegado.

Dinâmica do crime

O delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS, explicou que o grupo chamou a vítima para um trabalho, porém, chegando ao local, o homem foi rendido e conduzido ao cativeiro, onde ele sofreu violência física e psicológica.

“No cativeiro, a vítima foi espancada e torturada pelos criminosos, que ainda ligaram para a família dela e exigiram dinheiro. Eles ainda ameaçaram dizendo que, se não houvesse o pagamento, o homem seria morto. O sequestro durou mais de 24 horas, até o pagamento do resgate”, disse o delegado.

Segundo o delegado, no dia 25 de outubro, Lana Pereira Ramos, 31, também foi presa em flagrante pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), por participação nos crimes. A partir disso, foi dado início o processo de investigação para o desmantelo total do grupo.

“Solicitamos os mandados de prisão dos outros membros do grupo e, na data de ontem, efetuamos as prisões de quatro pessoas, sendo elas João, apontado como o agiota, e Henrique, que seria o torturador. Além de Ana e Thayssa, que seriam as responsáveis por levar comida ao cativeiro e olhar a movimentação ao redor”, disse o delegado.

Conforme o delegado, outro indivíduo, identificado como Paulo Roberto Moraes da Silva, 40, também compõe o grupo criminoso e é apontado como o mentor do crime.

“Quem tiver informações sobre o paradeiro dele, que entre em contato pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo”, ressaltou o delegado.

O grupo vai responder por extorsão, sequestro e tortura e ficarão à disposição da Justiça.