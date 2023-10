A prefeitura de Presidente Figueiredo, por meio das secretarias municipais de Defesa Civil e do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), elaborou um plano de contingência de rompimento de barragem, ferramenta importante para gerenciar eventos desse tipo, dentro do município, onde está localizada a Hidrelétrica de Balbina, distante cerca de 90 quilômetros da sede, onde vivem cerca de 2 mil famílias.

O plano foi apresentado pelo secretário municipal de Defesa Civil, Ronaldo Lima, durante o Simulado de Rompimento de Barragem, realizado pela Eletronorte, concessionária que administra a Usina Hidrelétrica, que teve a participação de órgãos estratégicos, municipais e estaduais, além da população residente no ramal da Morena, localizado na trajetória da mancha de inundação do rejeito.

O Plano Municipal de Contingencia a Rompimento de Barragem define, entre outros aspectos, as competências e atribuições de cada secretaria municipal, na resposta e auxílio à população atingida, diante de um possível sinistro.

Durante o simulado, foi demonstrado as atuais condições estruturais de segurança da barragem, a legislação que trata do assunto, os instrumentos de monitoramento e controle, os níveis de emergência, a mancha de inundação, a zona de auto salvamento, o sistema de alerta e alarme, as rotas de fugas e os pontos de encontros a serem utilizados em caso de emergência.

“Esse simulado, na ótica do ciclo de Gestão de Risco, visa fortalecer a cultura da prevenção e da preparação para uma situação de emergência, considerando que é possível colocar em prática procedimentos que permitem às famílias residentes na rota da onda de inundação que, uma vez alertadas em tempo hábil, por meio de sistema alarmístico, saber como agir para se salvar, se deslocando para os Pontos de Encontros, que são áreas seguras, quando se configurar qualquer sinal de colapso da estrutura da barragem, nesse caso registramos uma participação expressiva desses residentes”, destaca o secretário Ronaldo Lima.

Fotos: Divulgação

Os treinamentos foram conduzidos de forma compartilhada pela Eletrobras, Geometriza, Defesa Civil Estadual e Municipal, Semmas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana de Presidente Figueiredo, além dos moradores da área, que foram extremamente participativos.

"O evento foi muito satisfatório". Afirmou Milton Menezes, representante da Eletrobras.