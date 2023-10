O ambiente urbano do Brasil logo contará com uma nova atração rodando por ruas e avenidas: a BMW C 400 X. A ousada e esportiva scooter teve sua produção iniciada em Manaus e chega ao país nas versões convencional (cor Black Storm Metallic, preta metálica) e Sport (cor Alpine White, com detalhes azuis e vermelhos).

“O lançamento da BMW C 400 X é um divisor de águas para a BMW Motorrad no Brasil, pois assinala o retorno da marca ao segmento brasileiro de scooters e nosso debute na produção nacional desse tipo de moto, reforçando nossa presença no ambiente urbano. Nós estamos muito empolgados e ansiosos para que ela chegue às ruas, avenidas e demais logradouros Brasil afora”, afirma Alex Donatti, diretor da fábrica do BMW Group em Manaus.

Modelo de número 10 do portfólio da Planta Manaus — única a produzir motocicletas BMW Motorrad de forma exclusiva fora da Alemanha —, a BMW C 400 X é o terceiro dos sete lançamentos planejados até 2025, dentro do aporte de R$ 50 milhões na fábrica manauara, anunciado no final de 2022. A moto foi concebida para aprimorar a mobilidade urbana.

Pertencente à família C, o modelo chega equipado com motor monocilíndrico de 350cc, potência máxima de 34cv a 7.500rpm e torque máximo de 35Nm a 5.750rpm, sempre a gasolina. A transmissão é CVT (continuamente variável), com rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira, tanque de combustível com capacidade de 12,8 litros e modelo com peso seco de 199kg.

Sobre os equipamentos de série, destacam-se o controle de estabilidade automático (ASC), BMW Motorrad ABS, farol/lanterna/setas em LED, sistema Keyless para partida sem chave, tomadas USB de 12v, além do BMW Flex Case, um compartimento expansível sob o banco que permite transportar um capacete fechado ou objetos de até 5kg. A versão Sport conta ainda com painel TFT e conectividade com smartphones, proporcionando mais tecnologia e interação para a pilotagem. Ambas as versões contam com três anos de garantia.

Manaus em alta velocidade

Em plena expansão, resultado de um investimento de R$ 50 milhões do BMW Group anunciado em 2022, a fábrica do BMW Group em Manaus anunciou, em setembro, ampliação de 13% em sua capacidade anual de produção (15 mil para 17 mil motos). Antes disso, também avançou em tamanho, autonomia e sustentabilidade com a inauguração do prédio 3 da fábrica, (1) aumentando a área em 50%, de 10.000 m² para 15.000 m², (2) proporcionando a concentração das operações de distribuição de motos para todo o Brasil e (3) gerando um impacto positivo em termos de sustentabilidade, com projeção de queda em torno de 35% nas emissões de CO2.

Agora são três novos modelos lançados dentro do planejamento de uso dos R$ 50 milhões: a BMW F 900 R, roadster lançada em novembro de 2022, a nova S 1000 RR, versão totalmente nova da motocicleta sport cuja produção começou em março de 2023, e a scooter C 400 X. Mais quatro modelos devem ser lançados até 2025. Também está previsto um crescimento na área de empregabilidade, com projeção de aumento em 20% do número de postos de trabalho na unidade fabril até 2025.