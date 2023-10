Com o Rio Negro atingindo o ápice da seca deste ano na segunda quinzena de outubro e ondas de fumaça resultantes de queimadas encobrindo Manaus, a Câmara Municipal (CMM), nesta segunda-feira (2), discutiu sobre a possibilidade de convocar uma audiência pública para abordar questões ambientais que afetam a cidade. O presidente da CMM, Caio André (PSC), afirmou que fará os encaminhamentos necessários para que a reunião ocorra.

A solicitação para promover a audiência pública partiu do vereador Marcel Alexandre (PODE). “Acredito que a Câmara precisa dar andamentos para além dos discursos, com consciência, fundamentação e preocupação (...) e sugerir ações conjuntas com o Poder Público, para nós termos ganhos reais neste momento de crise”, argumentou o parlamentar. Ele também sugeriu que a audiência fosse realizada por intermédio da 14ª Comissão de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Sustentabilidade e Vigilância Permanente da Amazônia.

O vereador Gilmar Nascimento (Avante) expressou seu apoio à realização da audiência pública. “Há uma necessidade, sim, de Audiência Pública (...) e queria pedir a Vossa Excelência, senhor Presidente, que estude a possibilidade de convidarmos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), ainda nesta semana, para sabermos deles o que está sendo feito em Manaus para proteger a população em relação à fumaça”, destacou.

Minutos antes de encerrar a sessão desta segunda-feira, o presidente da CMM, Caio André, enfatizou que, no que se refere à solicitação de audiência pública, “esse é o caminho” e que os trâmites necessários para sua realização já estão sendo tomados.