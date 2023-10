A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), lança, nesta segunda-feira, 2/10, um novo edital com 105 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional, voltado para jovens que tenham a partir de 16 anos e empreendedores maiores de 18 anos, residentes em Manaus.

Os cursos fazem parte dos projetos “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar” e “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”, cuja missão é disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico ao público em geral. Entre as capacitações ofertadas estão: Excel avançado, Tecnologia da Construção a Seco, Manutenção Abrigada, Fechamento e Polarização de Motor e Dimensionamento de Carga Térmica para Refrigeração.

“A importância desses cursos de qualificação profissional vai além das habilidades técnicas adquiridas. Eles representam um compromisso com o desenvolvimento de uma força de trabalho capacitada, capaz de impulsionar a economia local. Além disso, oferecem uma chance única para os jovens se prepararem para um futuro mais promissor, cheio de oportunidades de emprego e crescimento pessoal”, frisou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Os interessados devem ler integralmente o edital e realizar a pré-inscrição por meio do link (https://forms.gle/WUYpB7noWRN4bWTL7). A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme descrito no edital. O resultado dos selecionados será divulgado nesta terça-feira, 3/10.

Os cursos serão realizados presencialmente no período de 5/10 a 16/11, nos turnos matutino (10h30 à 13h30), vespertino (14h à 17h) e noturno (18h à 22h), em duas unidades da escola Senai Antônio Simões, localizadas nos bairros Crespo e Distrito Industrial I. Além dos cursos presenciais, os participantes selecionados terão a vantagem adicional de acesso a cursos de Ensino a Distância (EAD), ampliando ainda mais suas oportunidades de aprendizado e capacitação.

Confira o edital de seleção: https://bit.ly/46dGV3o