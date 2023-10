A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu dois homens, de 37 e 42 anos, por torturas e agressões físicas praticadas contra duas crianças. Um dos suspeitos era o pai das vítimas e o outro, um tio. O cumprimento dos mandados de prisão ocorreu em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), neste fim de semana. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (02).

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, as vítimas são um menino, que tem 12 anos, e uma menina de 8 anos. A denúncia chegou a PC-AM por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

‘’Inicialmente foi apresentada a denúncia de que essas agressões ocorriam porque esse menino estava sendo submetido a rituais satânicos, mas sabemos agora que, na realidade, o pai e o tio se embriagavam e batiam nele, usando inclusive uma barra de ferro e tijolos. Em depoimento, o pai disse que o filho tinha problemas de saúde’’, informou Mavignier.

Conforme o delegado, após ser torturado diversas vezes, o menor foi encontrado com as costas cheias de marcas, diversos hematomas pelo corpo e um coágulo na cabeça. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança, na zona Leste de Manaus, onde passou por cirurgia.

De acordo com o delegado, o adolescente estava em iminência de perder a visão e não conseguia andar, devido à gravidade do seu quadro de saúde.

‘’Após denúncia, nós interrogamos outros familiares. A filha de 8 anos contou ter sofrido abusos sexuais por parte do pai. A perícia foi feita e a violência foi confirmada. Essas crianças moram com a mãe e vão aos fins de semana visitar o pai, por isso estamos apurando uma possível conivência da mãe’’, explicou o delegado.

Os acusados foram encaminhados para audiência de custódia e a prisão preventiva de ambos foi homologada. Os dois homens estão presos na delegacia de São Gabriel da Cachoeira. O menino de 12 anos segue internado na capital e a filha está com os familiares maternos.