Ainda remoendo a derrota no clássico para o São Paulo, a torcida do Corinthians ficou revoltada com a diretoria por outro motivo, nesta segunda-feira, 2. Através das redes sociais, o Timão parabenizou o atacante Róger Guedes, que está completando 27 anos. Nos comentários da publicação, entretanto, diversos corintianos criticaram a atitude, relembrando que o jogador deixou o clube numa reta crucial da temporada – atualmente, ele defende o Al-Rayyan, do Catar. “E ganhou o quê? Corinthians serviu apenas para ele realizar o sonho de jogar no Catar”, escreveu uma torcedora. “Meu Deus! Que vergonha alheia”, comentou outro. “Seria menos vergonhoso se vocês apagassem isso rápido”, disse um terceiro. Artilheiro do Timão na temporada, Guedes foi vendido antes da segunda semifinal da Copa do Brasil, diante do São Paulo. Na ocasião, o atleta disse que aceitou a oferta para “realizar o sonho” de atuar no Oriente Médio.

