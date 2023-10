O Santos enviou um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para tentar anular os cartões recebidos por Yeferson Soteldo e Lucas Lima na vitória contra o Vasco, neste domingo, 1º, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe entende que o venezuelano não deveria ser advertido com o amarelo por pisar na bola e provocar os vascaínos, enquanto o meio-campista não cometeu nenhuma infração para ser expulso. A informação foi publicada inicialmente pelo “UOL” e confirmada pela reportagem do site da Jovem Pan. Na súmula da partida, o árbitro Anderson Daronco explicou que Soteldo foi punido “por discutir com seu adversário com a bola fora de jogo (atitude antidesportiva)”. Já Lucas Lima foi retirado de campo por supostamente “empurrar e pisar no pé de Vegetti com o jogo paralisado”. Caso o Alvinegro praiano não consiga reverter a situação, ambos estarão suspensos do duelo contra o Palmeiras, marcado para este domingo, 8, na Arena Barueri. O site da JP entrou em contato com a CBF, mas ainda não obteve resposta.

Através das redes sociais, o meia Lucas Lima mostrou que mandou uma mensagem particular para Anderson Daronco. “O que eu fiz para ser expulso?”, diz a mensagem de texto. O armador foi punido logo após a briga generalizada provocada por Soteldo. Do lado do Peixe, o volante Rodrigo Fernández, que estava no banco de reservas, também foi expulso. Já os vascaínos perderam o chileno Gary Medel por causa da confusão. Em entrevista coletiva, o treinador Marcelo Fernandes afirmou que Soteldo pediu desculpas ao elenco. “Não trabalhamos em querer fazer situação dessa, os jogadores estão bem focados no que deve ser feito. Temos caminho longo. Pedimos simplicidade no dia a dia. Soteldo é um baita jogador, se dedica ao extremo e tem essa irreverência. Já falamos que não era para ser feito, ele reconheceu e pediu desculpa. Num lance que não precisava acontecer, acabamos perdendo jogadores. Ele se desculpou com a gente e vida que segue. Fez baita partida, tem se dedicado muito, dia a dia maravilhoso. Já foi contornado e não vai acontecer mais”, afirmou o comandante do Peixe.