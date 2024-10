A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, destacou em pronunciamento na TV a importância do voto e a segurança das urnas eletrônicas para as eleições que vão definir prefeitos e vereadores em 5.569 cidades do País neste domingo (6). No discurso, a magistrada reforçou que a urna é “segura, auditável e inquestionável” e também pediu uma votação “sem hostilidades”.

“O voto foi conquistado para que a democracia prevalecesse”, disse a magistrada na gravação divulgada na noite de sábado, 5. “Vamos caminhar juntos, atentos, sem hostilidades nem desalentos insuperáveis”, acrescentou, reforçando a participação de quem pensa igual e de quem pensa diferente no processo eleitoral.

A ministra votou em seu colégio eleitoral em Belo Horizonte logo após a abertura das urnas, no começo da manhã deste domingo.

