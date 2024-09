A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, participou nesta terça-feira (3), da posse do ministro Mauro Campbell como Corregedor Nacional de Justiça, em Brasília (DF).

Também representando a Corte de Contas amazonense, o conselheiro-ouvidor Mario de Mello acompanhou Yara Lins na posse do ministro.

A Corregedoria Nacional de Justiça é um órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e funciona como um gestor administrativo do Poder Judiciário.

O novo corregedor substitui o ministro Luis Felipe Salomão, empossado no cargo de vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em cerimônia realizada no último dia 22.

Campbell teve seu nome aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), por unanimidade, no dia 19 de junho deste ano, para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até 2026. A nomeação foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 31 de julho.

O ministro também é integrante da Academia Brasileira de Direito Tributário e membro fundador da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas.

