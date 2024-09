O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), realizará entre os dias 24 e 29 de setembro, a 46ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro). A feira pretende fomentar a produção rural do estado, fortalecendo o setor virtude da estiagem que atinge o Amazonas, com a estimativa de gerar R$ 230 milhões em recursos para o setor.

O evento ocorrerá, novamente, no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins, situado na BR-174, quilômetro 2, rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR), inaugurado em 2023. Durante os seis dias de evento, o local contará com aproximadamente 580 expositores e deverá receber mais de 280 mil pessoas.

“A Expoagro é a vitrine dos agronegócios sustentáveis no Amazonas e promove as melhores oportunidades para o nosso setor rural. E neste momento em que atravessamos uma estiagem severa, vai ser mais uma oportunidade de geração de emprego e renda, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais, além da população de modo geral”, pontuou o governador Wilson Lima

O parque contará com feiras de produtos regionais, acesso ao crédito rural por agentes financeiros, atrações culturais locais, gastronomia, parque de diversões, rodeio, vaquejada, prova dos três tambores, artesanato, espaço infantil, exposição de animais, exposição e venda de equipamento agrícolas, cursos de capacitações, rodada de negócios, entre outros.

De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, a feira além de fomentar a economia, também possibilita o acesso do produtor a novidades para incrementar os seus negócios, como novas tecnologias no campo, créditos, além de aproximar o público que moram na cidade para o meio rural.

“A Expoagro é o maior evento agropecuário do Amazonas, considerado uma vitrine de agronegócios para os produtores rurais, onde eles podem expor seus produtos, ter acesso ao crédito rural, cursos de capacitações, entre outras atividades, gerando empregos e movimentando a economia”, ressalta Daniel.

Festival Artistas da Terra

Em 2024, a Sepror também promoverá a 3ª edição do Festival Artistas da Terra, com atrações que vão agitar o público infantil e adultos, com aproximadamente 20 artistas como Palhaço Tapioca, Bernado Nunes; Sandrinha Andrade Rainha do Bolero, Marcio Cigano, Banda Xiado da Xinela; Palhaço Pipoca; Macarrão Animações; Lest Go Pagode (Netinho coêlho), Palhaço Goiaba; John Veiga; Palhaço Donner; Palhaço Dunner; Palhaço Puxa Puxa, Nunes Filho; Os Meninos do Xote; Palhaço Paçoquinha; Boneco Luizinho; Forró Ideal; e George Japa.

Edições anteriores

Desde 2019 até a edição de 2023, o Expoagro movimentou R$ 582 milhões em recursos, recebendo mais de 725 mil visitantes e com 1.527 expositores, entre agricultores, pecuaristas, pescadores, piscicultores, produtores rurais, comerciantes de alimentos e bebidas, e empresas do setor, incluindo empreendedores de outros estados.

Em 2020, o evento ocorreu de forma 100% virtual, alcançando todas as regiões do Brasil e chegando a um total de 22 países entre América do Sul, Ásia, Europa e América Central.