A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Conselho Municipal de Cultura (Concultura), publicou portaria no Diário Oficial do Município (DOM), nesta quinta-feira (5), prorrogando os prazos para atender as demandas dos artistas, abrindo novo espaço para inscrições dos projetos e cadastro prévio, nos editais da Lei Paulo Gustavo.

Os novos prazos foram necessários devido ao aumento repentino, na reta final, do número de candidatos interessados em participar dos editais, justificou o presidente do Concultura, Tenório Telles.

“Com as estruturas e apoio dos conselheiros nas várias zonas da cidade, vamos proporcionar aos artistas amplo acesso aos editais”, afirmou Telles.

Novas datas

O cadastro prévio é até o dia 11/10 às 17h, e a inscrição dos projetos, até o dia 16/10, às 17h.

“Lembrando que as inscrições dos projetos só podem ser feitas após a apresentação e validação do cadastro prévio, e numa segunda fase, a efetivação da inscrição do projeto”, explicou o vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, que coordena as ações de implementação da LPG em Manaus, ressaltando que, para evitar filas, é importante o agendamento através dos canais, por e-mail: planejamento@gmail.com e do telefone: 98842-3081.

Para a artista indígena Ivanete da Silva Veloso, do povo Carapanã, a prorrogação dos prazos dá mais oportunidade aos artistas que têm pouco tempo para inscreverem seus projetos.

“Estou aqui no observatório Paulo Gustavo, tirando as dúvidas e aprendendo os detalhes do cadastro e formato dos projetos para fazer o meu, e depois ensinar meus parentes do Parque das Tribos”, contou.

Zona Urbana

Depois das ações de busca ativa, formação e cadastro prévio nas áreas rurais e ribeirinhas, nas comunidades da RDS Tupé e aldeia Terra Preta, agora as ações estão voltadas para as zonas urbanas, localizadas nos bairros Petrópolis (Centro-Sul); Manoa (Norte), Compensa (Oeste) e na sede do Concultura, no Centro.

Na associação de moradores do bairro Petrópolis, a busca ativa do cadastro prévio da lei Paulo Gustavo tem gerado um impacto, tendo em média diária de 50 a 70 pessoas atendidas para informações, e cadastramento, informou o conselheiro do segmento de dança, Ricardo Moldes, que explicou que uma das ações é tomar projetos a termo, e orientando artistas para que possam participar do fomento da lei.

“A Prefeitura de Manaus tem feito um grande trabalho com as políticas públicas voltadas aos segmentos e, isso, é um ganho sem precedentes para todo o movimento artístico”, comenta Moldes.

Todo e qualquer artista que tenha dificuldade em fazer seu projeto pode ir nesses locais e ter todos os instrumentos necessários para participar dos editais da LPG.

