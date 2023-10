A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou Cuba nesta sexta-feira, 6, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em confronto válido pela quinta rodada do Pré-Olímpico. Após sair atrás no placar, o Brasil se encontrou na partida e venceu por 3 sets a 1, com parciais 23/25, 25/18, 25/20 e 25/20. Destaque do time na competição, Darlan marcou 20 pontos, terminando o confronto como maior pontuador. Com o resultado, a equipe comandada por Renan Dal Zotto sobe momentaneamente para a segunda posição na tabela de classificação, atrás apenas da Alemanha – vale lembrar que apenas os dois melhores garantem vaga nas Olimpíadas de Paris-2024. Agora, a seleção nacional tem mais duas partidas na competição. No sábado, às 10h, vai enfrentar o Irã. No domingo, no mesmo horário, o confronto será direto com a Itália.

DEU BRASA! Embalada pelo Maracanãzinho lotado nesta manhã de sexta-feira, a Seleção Brasileira venceu Cuba por 3 sets a 1 no Pré-Olímpico de @volei! Ainda tem Irã e Itália pela frente no fim de semana, que promete. Vamos, Brasil! 3 x 1

(23/25, 25/18, 25/20 e 25/20) pic.twitter.com/MS55Fy3mZf — Time Brasil (@timebrasil) October 6, 2023