Em um movimento que pode modificar o cenário educacional e de saúde em Parintins, o Governo Federal atendeu ao pedido feito pelo deputado federal Saullo Vianna (União-AM) e senador Omar Aziz pela inclusão do Baixo Amazonas, que engloba Parintins e outras localidades, no edital de chamada pública para autorização de cursos de Medicina. A medida atendeu uma demanda feita pelo prefeito Bi Garcia.

O pedido foi feito diretamente ao ministro da Educação, Camilo Santana. O edital foi publicado no dia 4 de outubro e está direcionado a propostas apresentadas por instituições de ensino superior privadas. O processo será conduzido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, órgão vinculado ao Ministério da Educação, e contempla um total de 116 regiões de saúde em todo o Brasil.

O deputado federal Saullo Vianna ressaltou a relevância desse desenvolvimento, principalmente para Parintins "Esta é uma oportunidade única para nossa cidade e região. A criação de um curso de Medicina representa não apenas um avanço educacional, mas também uma oportunidade de avanço econômico e social para Parintins. Estou comprometido em apoiar integralmente esse projeto e trabalhar para que ele se concretize”, garantiu.

A região contemplada compreende não apenas Parintins, mas também municípios vizinhos, como Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá. A inclusão do Baixo Amazonas e de Manaus, além da região metropolitana e do Alto Rio Negro, demonstra um esforço para expandir a oferta de cursos de Medicina nas áreas mais necessitadas do país.

O prefeito Bi Garcia expressou sua satisfação com a notícia, destacando a importância desse passo em direção à realização de um antigo sonho da comunidade local "É um sonho antigo a instalação do Curso de Medicina. Vamos trabalhar para sua realização", afirmou.

As regiões selecionadas terão a possibilidade de oferecer cursos de Medicina na modalidade presencial. O processo de seleção seguirá diversas etapas, incluindo a apresentação de termo de adesão, análise de capacidade econômico-financeira da mantenedora, avaliação do mérito das propostas e análise regulatória.