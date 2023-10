Laranjinha foi o segundo eliminado de A Fazenda 2023. O ator foi o menos votado pelo público, com apenas 4,43% dos votos. No reality show rural, os votos são para o favorito ficar no jogo.

Ele disputava a roça contra Sander Mecca e Tonzão Chagas, que seguem no jogo. Mais uma vez, as porcentagens dos vencedores da berlinda não foram divulgadas pela Record.

Após anunciar o resultado, apresentadora Adriane Galisteu abraçou Laranjinha: "Muito obrigada por participar do jogo."

O ator disse que ficou com um "gostinho de quero mais", mas confessou estar satisfeito com a sua passagem pelo reality. "Achei que seria bem mais tranquilo, mas confinamento é um jogo de gente grande. Achei que suportaria mais tempo."

O ex-peão deixou sua torcida para WL e Lily Nobre. Ele ainda afirmou que quer ver Lucas, Jaquelline e Rachel Sheherazade como os próximos eliminados do programa.

Na sede

Tonzão foi o primeiro liberado da roça e não comemorou em sua volta à sede. Mesmo sendo abraçado pelos aliados, ele preferiu se isolar. Já Sander festejou bastante.

A eliminação de Laranjinha deixou o clima pesado entre o grupo dos Crias, que em duas semanas de programa perdeu dois integrantes - Nathalia Valente foi a primeira eliminada no dia 29 de setembro.