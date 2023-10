Os maquinários detonados na operação, que aconteceu na região metropolitana de Manaus.

Uma operação da Polícia Federal (PF) destruiu nesta quinta-feira (5), pelo menos, nove dragas usadas em garimpos ilegais de ouro no Amazonas.

As embarcações estavam instaladas no Rio Negro, nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou, dentro da região metropolitana de Manaus.

Até o momento, a PF ainda não confirmou a prisão de nenhum envolvido com as dragas detonadas na operação. Joias em ouro foram apreendidas durante a operação.

A suspeita é que as dragas eram usadas para extração de ouro nos rios da Amazônia, mas por conta da seca, os criminosos retiraram as embarcações de locais escondidos para rios com mais profundidade para ficar atolados. Porém, eles continuavam praticando a atividade ilegal.

Segundo a Polícia Federal, a destruição das dragas é uma medida autorizada por lei para interromper a prática criminosa e desestruturar organizações que lucram causando prejuízos ambientais com a mineração.

As equipes usaram explosivos para detonar as dragas e assim torná-las inutilizáveis. Essa destruição, segundo a PF, é necessária para que não seja possível guardar ou transportar os equipamentos das embarcações.

Operação “Drago Zero”

Com início no final de agosto, a ação é realizada pela Polícia Federal, com participação do IBAMA e da Marinha do Brasil, e já destruiu cerca de 302 balsas.

As investigações e investidas da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e órgãos parceiros contra os delitos ambientais continuam, com especial atenção à identificação das lideranças e demais integrantes da associação criminosa, bem como à sua completa descapitalização, inclusive para reparação dos danos impostos à sociedade.

