Atenta às mudanças climáticas que causam impacto, em diferentes graus e medidas, na população da capital, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), apoia e participa da Conferência Municipal do Meio Ambiente, que começou nesta quinta-feira, 12 de dezembro, e vai até amanhã – sexta-feira (13).

Coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a conferência acontece na sede da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), localizada na avenida Carlos Drummond de Andrade, bairro Japiim, na zona Sul da capital.

Visando incentivar a participação da sociedade na construção e desenvolvimento de propostas para enfrentar as mudanças climáticas, a reunião conta com a colaboração direta da prefeitura, conforme destacou o secretário da Semmasclima, Antônio Stroski.

“Nós estamos cumprindo uma etapa importantíssima, visando uma participação expressiva da cidade de Manaus na Conferência Nacional de Meio Ambiente. Aqui, estamos realizando a conferência municipal abordando a questão da emergência climática que estamos vivendo”, destacou.

No evento, que integra uma das etapas mais importantes da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), também serão eleitos os delegados que vão representar o município na etapa estadual.

Dividida em eixos, a programação aborda temas como redução da emissão de gases de efeito estufa, adaptação e preparação para desastres, justiça climática, transformação ecológica e governança e educação ambiental.

O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Henrique Pereira, participa como mediador geral na conferência. Ele enfatizou a necessidade de debater e agir em combate as mudanças climáticas por diferentes linhas de frente.

“Aqui nós vamos reunir não somente as forças vivas da sociedade, mas também as organizações públicas, as instituições, as universidades, os órgãos públicos e também as organizações da sociedade civil. Nós queremos uma conferência participativa”, disse.

Thiago Flores, professor do mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), também participa na mediação do evento, como facilitador. De acordo com ele, encontros como esse, impactam diretamente políticas públicas sobre o tema.

“É muito importante nós estarmos aqui, juntos, fazendo esse evento que trata de medidas que combatam as mudanças climáticas e garantir resiliência e justiça climática para nossa população”, falou.

Quem marcou presença no primeiro dia da conferência foi a estudante Hícya Pontes. Ela falou da oportunidade de somar conhecimento por meio dos temas debatidos no encontro.

“Esses eventos são necessários para nós estudantes para podermos desenvolver nosso pensamento crítico, obter ideias e se familiarizar com o assunto”, concluiu.

