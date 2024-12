O presidente do Corinthians, Augusto Melo, enfrenta novas dificuldades em seu mandato após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) derrubar, nesta quinta-feira (12), a liminar que suspendia a votação de seu impeachment. Com a decisão, o Conselho Deliberativo do clube pode remarcar a reunião para deliberar sobre o caso, embora a expectativa seja de que o processo só volte à pauta em 2025. A votação do impeachment foi suspensa no dia 2 de novembro após Augusto Melo obter uma liminar de última hora. No entanto, os desembargadores Clara Maria Araújo Xavier, Salles Rossi e Benedito Antonio Okuno, da 8ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, decidiram, por unanimidade, cassar a medida.

O pedido de impeachment de Melo é sustentado por 90 conselheiros e tem como base denúncias de gestão irregular, especialmente relacionadas ao contrato com a empresa de apostas esportivas VaideBet. A principal acusação aponta que, no início do ano, R$ 25,2 milhões foram pagos como comissão a intermediários, incluindo uma empresa vinculada a Alex Cassundé, ex-integrante da campanha de Augusto. Parte desse valor foi transferida a uma pessoa que não tinha conhecimento da existência da empresa registrada em seu nome.

A rescisão unilateral do contrato pela VaideBet ocorreu em junho, alegando desgaste de imagem. Em defesa, Augusto afirmou que o Corinthians é “vítima” da situação e destacou que todas as negociações ocorreram de forma legal. Atualmente, o clube é patrocinado pela Esportes da Sorte, outra empresa de apostas investigada por suspeitas de atividades ilícitas.

Além do processo relacionado à VaideBet, Augusto Melo enfrenta um segundo pedido de impeachment, baseado em um relatório do Conselho de Orientação (Cori). O documento aponta que a gestão não apresentou balanços auditados e outros documentos exigidos, além de ter tido o balancete do segundo trimestre rejeitado.

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, ainda não anunciou uma data para a nova reunião, mas assegurou que analisará a situação com calma. Ele ressaltou que a decisão judicial afasta qualquer alegação de golpe político no clube. Já Melo afirma que a oposição não aceitou sua vitória nas urnas do Parque São Jorge e pede ajuda da torcida alvinegra para pressionar o Conselho. Tuma cogita fazer reunião online para evitar manifestações no dia.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA