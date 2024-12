Dudu não faz mais parte do elenco do Palmeiras. O jogador de 32 anos decidiu rescindir seu contrato com o clube, que se estendia até dezembro de 2025. Após negociações, as partes chegaram a um consenso para encerrar o vínculo antes do prazo. Agora, o atleta está livre para buscar novas oportunidades no mercado, com a possibilidade de retornar ao Cruzeiro. O Palmeiras ressaltou a importância de Dudu na história do clube, destacando que ele é o jogador com mais partidas disputadas neste século e um dos mais vitoriosos da instituição.

A decisão de deixar o time foi influenciada pela escassez de oportunidades que o jogador teve como titular em 2024, onde frequentemente ficou no banco de reservas. Sua última atuação foi em 8 de dezembro, em uma partida contra o Fluminense. No meio do ano, Dudu esteve próximo de se transferir para o Cruzeiro, mas a negociação não se concretizou. Com a continuidade das poucas chances no Palmeiras, o jogador manteve contato com o clube mineiro, o que aumenta as possibilidades de uma nova transferência.

Durante sua passagem pelo Palmeiras, Dudu recebeu um salário de aproximadamente R$ 2,1 milhões mensais. Ao longo de sua trajetória no Palmeiras, o atacante participou de 462 jogos e conquistou 12 títulos, entre eles duas Libertadores e quatro Campeonatos Brasileiros.

