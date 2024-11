Prefeitura de Manaus intensificou a limpeza e desobstrução de bueiros e rede de drenagem das águas pluviais para evitar alagações nas principais ruas e avenidas da cidade durante o período de chuvas que começou este mês.

Nesta quinta-feira (7), os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) concentraram a limpeza na Avenida Darcy Vargas com a Avenida Ephigênio Salles, um dos pontos mais afetados pela chuva torrencial da última quarta-feira (6), na passagem subterrânea.

Na parte da noite, os servidores da Seimf estiveram na Avenida Maceió, no Vieiralves, após o rompimento da rede de drenagem, provocado por conexões irregulares. Em menos de 10 horas de trabalho, a rede de drenagem foi recuperada e a cratera foi fechada.

“Estamos trabalhando, diuturnamente, para resolver esses problemas e deixar as vias mais seguras e adequadas para o tráfego de veículos e pedestres”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

Por volta das 18h, a equipe da secretaria de Obras identificou a cratera que abriu, no final da tarde de quinta-feira e interditou a área com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O morador da Avenida Maceió, o advogado Fernando Goés, 40 anos, agradeceu, ontem, à equipe de obras da prefeitura. “Abriu esta cratera aqui, mas estamos aliviados que a Prefeitura de Manaus está solucionando. Estou muito agradecido por este trabalho”, disse.

