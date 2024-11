A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração da população para identificar um indivíduo suspeito de furtar R$ 22 mil que estava dentro de um carro estacionado em uma via pública, no bairro Jorge Teixeira, zona leste. O crime ocorreu na quarta-feira (06/11).

Segundo o delegado Mauro Duarte, titular da unidade policial, as câmeras de segurança do local registraram o momento em que o homem se aproxima do veículo e usa uma chave de fenda para ter acesso ao automóvel.

“Ele consegue arrombar a maçaneta do carro com essa ferramenta e adentrar no veículo, de onde ele furta o valor de 22 mil reais que estava dentro de um pacote. O proprietário do veículo percebeu a ausência do dinheiro e compareceu à delegacia para registrar a denúncia”, explicou o delegado.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita a quem souber a identidade do indivíduo, que entre em contato pelos números (92) 98409-3030, disque-denúncia do 30º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu o delegado.