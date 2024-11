O crime organizado dispõe de armamento e tecnologia avançados. Isso torna ainda mais essencial que o Estado se antecipe para não perder essa “guerra contínua” contra o narcotráfico.

O alerta foi feito pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), durante a posse do novo superintendente da Polícia Federal no Amazonas (PF), delegado João Paulo Pimentel.

— Quando você enfrenta o narcotráfico, você enfrenta ele com armas pesadas. Então, ou a gente se antecipa a tudo isso, ou a gente perde essa guerra.

Omar ressaltou a necessidade de reforçar os recursos e aumentar o pessoal destinado à segurança na Amazônia e na região de fronteira, garantindo mais proteção.

— Segurança pública precisa de pessoas –, cobrou o senador, referindo-se à necessidade de ampliar o número de agentes e delegados para enfrentar o narcotráfico, que tem impacto direto na vida dos cidadãos.

Projeto no Senado

Sobre o aumento do contingente da PF, o senador lembrou que já apresentou projeto de lei no Senado para regulamentar a questão.

O projeto exige a realização de concursos públicos sempre que houver uma queda de efetivo superior a 5%, evitando a diminuição do contingente policial.

Papel das Forças Armadas

A chamada PEC da segurança, lançada recentemente, foi discutida com o presidente Lula da Silva. Ela ajudará a direcionar esforços para o reforço na fiscalização das fronteiras.

A medida inclui a participação das Forças Armadas em pontos estratégicos, como a tríplice fronteira no Amazonas, entre Brasil, Colômbia e Peru, para combater o crime organizado.

Um negro é morto…

Uma pessoa negra morreu a cada quatro horas em intervenções policiais registradas em nove estados do Brasil em 2023, de acordo com levantamento da Rede de Observatórios da Segurança divulgado nesta quinta-feira (7).

Os negros representam quase 90% dos mortos neste tipo de intervenção, segundo o estudo.

...A cada 4 horas

Ao todo, foram 4.025 mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil no ano passado.

Do total, 2.782 eram negros -ou seja, 87,8% dos casos com registros de raça e cor.

Bahia lidera

Bahia lidera o ranking de letalidade policial. Foram 1.702 mortos em 2023.

Do total, 1.321 eram negros -ou 94,6%. No estado, 306 ocorrências não tiveram registro de raça e cor.

Amazonas no ranking

No Amazonas, das 59 mortes registradas em 2023, 25 vítimas eram negras.

Sidney Leite no JN

O deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) emplacou espaço importante no Jornal Nacional.

O motivo foi a defesa que o parlamentar amazonense fez por

por mais transparência no uso das emendas parlamentares.

Falta transparência

Na tribuna da Câmara dos Deputados, Leite cobrou a necessidade de maior clareza no direcionamento dos recursos públicos, destacando que esta é uma demanda dos brasileiros.

— Ainda não há clareza suficiente sobre o destino exato dos recursos, e os mecanismos de mitigação contra corrupção e conflitos de interesse precisam ser aprimorados –, avaliou o deputado.

Ministro defende Petróleo

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender nesta segunda-feira (4) a extração de petróleo na foz do Amazonas. Em debate com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, ele disse que a Petrobras deve pensar na demanda global pelo combustível fóssil e não apenas na do Brasil, que caminha para reduzir suas emissões nos próximos anos.

— A questão do petróleo não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda global. A Petrobras é uma empresa que fornece combustível e petróleo para a segurança energética não só do Brasil, mas global –, disse Silveira em evento organizado pela CNN Talks.

Parece meu filho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) postou, nesta quinta-feira (7/11), nas redes sociais um vídeo dando parabéns.

Na gravação, o chefe do Executivo apareceu de terno falando ao celular perto de uma janela e pergunta quantos anos o vice está fazendo.

— Parece meu filho! 72 anos! –, exclamou o petista.

Dia de Alckmin

Lula e Alckmin: Juntos “por um Brasil melhor”

Lula também desejou uma vida longa aos dois:

— Quero viver até 120 e você até 121.

O presidente recentemente completou 79 anos, no dia 27 de outubro.

— Desejo muitas felicidades neste novo ano, muita saúde e disposição para seguir construindo um Brasil melhor para todas as pessoas. Um grande abraço, meu amigo –, escreveu Lula ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pelo aniversário.

ÚLTIMA HORA

Desmatamento na Amazônia cai 30,6%. É o menor nível em 9 anos

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgou nesta quarta-feira (6) os novos dados sobre desmatamento na Amazônia e no Cerrado.

De agosto de 2023 a julho de 2024, a área desmatada na Amazônia foi de 6.288 km², o que representa uma queda de 30,6% na comparação com o período anterior. Este é o menor resultado em nove anos, segundo os dados oficiais do governo.

Já no Cerrado, no mesmo período, foram desmatados 8.174 km², queda de 25,7%. Esta foi a primeira redução após cinco anos de monitoramento com seguidas altas.

Os números são do relatório anual do Prodes, Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite, considerado o mais preciso para medir as taxas anuais.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, atribuiu os resultados aos esforços conjuntos de prevenção e controle do desmatamento.

ORGULHO

Garis do bem: eles encontraram e devolveram R$ 7 mil

Durante a coleta de resíduos na rua Bom Jardim, quatro garis, Wellington Santos, Everton Alves, Alexandre Ferreira e o motorista Anderson Gibson, localizaram e devolveram R$ 7 mil que haviam sido descartados por engano. O valor em questão, pertencente a uma empresária da região, foi jogado fora pelo marido dela, que confundiu o pacote de dinheiro com sacos de lixo doméstico. Ao perceber o erro, o homem entrou em contato imediatamente com Wellington, perguntando se ele e a equipe tinham visto uma sacola azul específica entre os resíduos. Prontamente, os quatro garis iniciaram uma busca minuciosa entre os sacos coletados, e em meio aos resíduos, e conseguiram identificar a sacola. Logo devolveram ao marido da empresária, que, aliviado e extremamente grato, revelou que ali estavam R$ 7 mil destinados ao caixa da loja.

VERGONHA

Anderson Assis: pologia ao nazismoe paixão por Hitler

O secretário especial de segurança e defesa social de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o guarda civil metropolitano (GCM) Anderson Gonzaga da Silva Assis fez apologia ao nazismo ao rasgar elogios a Adolph Hitler em áudio vazado nesta semana.

— A Alemanha é a potência que é hoje graças ao Hitler. Estrategista, um cara inteligente, foi ditador, sim […] conquistou o que conquistou graças às estratégias e inteligência dele […] Eu queria ser um terço daquele líder –, diz Assis na gravação feita durante uma reunião com membros do Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) no início do ano. A capital de Mato Grosso do Sul é administrada pela prefeita Adriane Lopes (PP), reeleita com o apoio de Jair Bolsonaro (PL).

