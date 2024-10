A Prefeitura de Manaus publicou os decretos de nomeação de 47 profissionais de diversas áreas, aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Os nomeados têm até o dia 18 de novembro para efetuar os procedimentos de posse, devendo comparecer, dentro desse prazo, na sede da pasta, localizada no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

Os atos de nomeação dos profissionais constam no Diário Oficial do Município (DOM), na edição nº 5.933, da última quinta-feira (17). Os editais de convocação ainda serão publicados no periódico oficial. Todas as publicações disponíveis podem ser consultadas on-line, no site manaus.am.gov.br/semsa, no menu “Principal”, item “Concursos”.

Dentre os nomeados, 46 foram aprovados no edital nº 002/2021 do certame da saúde municipal, e deverão ocupar vagas remanescentes, decorrentes de desistência ou não comparecimento no prazo legal de candidatos chamados anteriormente, ou falta dos requisitos exigidos para posse. Integram a lista 37 profissionais do cargo de assistente em administração, com regime laboral de 40 horas semanais; quatro técnicos em patologia clínica, de 20 horas; e cinco enfermeiros gerais.

Foi nomeado ainda um profissional aprovado no edital nº 001/2021, para o cargo de médico clínico geral, com regime de 40 horas, em atendimento à decisão judicial.

Como parte dos procedimentos de posse, os nomeados devem, inicialmente, acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br e fazer o cadastro on-line dos documentos requeridos para inscrição. Após essa etapa, os profissionais devem se apresentar, munidos de documento de identidade e CPF, na sede da Semsa, até o dia 18/11.

O atendimento aos profissionais ocorre no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 12h. A secretaria fica localizada no bairro Adrianópolis, com acesso pela rua Maceió, nº 160.

Certame

Ao todo, o concurso público da Semsa oferereceu 2.001 vagas, distribuídas em três editais, para cargos diversos de níveis superior, médio, médio técnico e fundamental. As provas foram realizadas em 2022, e as primeiras convocações ocorreram no final do mesmo ano. Até o último mês de julho, todos os aprovados dentro do total de vagas já haviam sido convocados para posse.

Entre os cargos oferecidos no certame estão os de médicos (clínicos gerais e especialistas de várias áreas), administradores gerais, advogado, programadores de computador, técnicos em enfermagem, auxiliares de saúde bucal, marinheiros, contramestres, nutricionistas, motoristas, técnicos em manutenção de equipamentos de informática, cozinheiros fluviais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, entre outros.

