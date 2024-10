O ex-jogador de futebol uruguaio Diego Forlán, está prestes a fazer sua estreia no circuito profissional de tênis. Ele participará do Challenger de Montevidéu, que ocorrerá entre os dias 11 e 17 de novembro. Desde que se aposentou do futebol em 2018, Forlán tem se dedicado ao tênis, competindo no circuito de veteranos da ITF, onde atualmente ocupa a 744ª posição no ranking de simples para atletas acima de 40 anos e a 108ª no ranking para acima de 45 anos. Até o momento, Forlán já competiu em quatro torneios voltados para veteranos, onde conquistou o vice-campeonato em Assunção e alcançou as semifinais em Montevidéu e Punta del Este.

Para sua primeira participação em um torneio profissional, ele se unirá ao argentino Federico Coria, que ocupa a 101ª posição no ranking de simples da ATP, formando uma dupla na chave de duplas. Famoso por suas brilhantes atuações no Manchester United e na seleção uruguaia, Forlán foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, um reconhecimento que solidificou sua carreira no futebol. Além de sua passagem pelo Manchester, ele também jogou em clubes como Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Internacional, Cerezo Osaka e Peñarol. Após encerrar sua carreira como jogador, Forlán tentou se aventurar como treinador, assumindo o comando do Peñarol em 2021.

Publicada por Matheus Oliveira