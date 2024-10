Há nove anos, o Impact Hub Manaus desenvolve iniciativas de impacto na Amazônia, criando um ambiente que impulsiona soluções inovadoras e promove o empreendedorismo de impacto na região. Por meio de programas como o Lab de Impacto, Ecoam e Teçume, a organização capacita e conecta empreendedores locais a oportunidades de mentoria, recursos financeiros, e mercados globais, contribuindo para a transformação social e econômica da Amazônia.

O trabalho do Impact Hub Manaus vai além de acelerar negócios. A organização tem sido fundamental na criação de redes de apoio e de parcerias estratégicas, conectando governo, sociedade civil, investidores e aceleradoras. Um exemplo disso é o Ecoam, que atua em hubs de inovação social e bioeconomia em três territórios da Amazônia (Ji-Paraná, Rio Branco e Tefé), promovendo o fortalecimento do ecossistema de impacto na região. O Teçume, por sua vez, capacita mulheres empreendedoras e conecta a mulheres investidoras, construindo uma rede que gera impacto positivo para negócios liderados por mulheres.

Neste mês de outubro, diversos empreendimentos apoiados pelo Impact Hub Manaus terão uma nova oportunidade de expor suas soluções e conquistar ainda mais visibilidade durante o FIINSA – Festival de Investimento de Impacto e Negócios Sustentáveis na Amazônia. O evento, que chega à sua terceira edição, será realizado de 22 a 24 de outubro em Manaus e contará com a presença de empreendedores que estão transformando suas comunidades com soluções inovadoras e sustentáveis.

Durante o Festival, negócios impulsionados principalmente pelo programa Lab de Impacto participarão da feira de negócios, expondo e comercializando produtos, além de colaborar em painéis que discutirão o desenvolvimento sustentável da Amazônia, assim como os desafios e soluções para empreender na região.

Expositores no festival

Marcus Bessa, Co-Fundador do Impact Hub Manaus, destaca a importância do Festival como um espaço para fortalecer e consolidar o ecossistema de negócios sustentáveis na Amazônia. “O FIINSA representa uma oportunidade para que os empreendedores já impactados pelo Lab de Impacto alcancem novos espaços e investimentos. O festival abre espaço para empreendimentos em diversas fases, e, juntos, esse ecossistema se fortalece, apoia e dá visibilidade a outros negócios e lideranças. Cocriar o FIINSA com o Idesam e outros parceiros abre portas para impactarmos mais pessoas e para que diversas iniciativas se destaquem”, afirma.

O Lab de Impacto acelera negócios da Amazônia Legal que estão nos estágios de piloto e MVP. Em 2023, o programa recebeu 117 inscrições de oito estados da Amazônia, selecionando 14 negócios, dos quais 52,1% têm impacto socioambiental, e 86% são liderados por mulheres.

Entre os empreendimentos impulsionados pelo projeto que estarão presentes no evento está o Ateliê Derequine, do povo indígena Witoto, localizado no Parque das Tribos, em Manaus. Liderado por Vanda Witoto, defensora dos direitos indígenas, o ateliê promove a inclusão social e produtiva de dez mulheres e agora busca expandir sua produção para atender à crescente demanda. A Cacauaré, das irmãs Noanny e Naianny Maia, que cultivam cacau nativo no Pará, e fortalecem a cadeia produtiva local, estarão presentes no painel ‘Cacau: de volta à origem’, no dia 24. E a Taberna da Amazônia, que beneficia comunidades da Reserva Piagaçu-Purus com a produção de biscoitos de castanha-do-brasil, participarão do painel ‘Custo Amazônia: como superar desafios de logística e comercialização’, no dia 23.

A Vitrum, de Macapá, também estará no evento participando do painel ‘Amazônia urbana: o papel das cidades para a floresta em pé’. A empresa transforma resíduos de vidro em areia reciclada, retirando 20 toneladas de vidro da natureza por ano.

Juliana Teles, também Co-Fundadora do Impact Hub Manaus, ressalta o papel do FIINSA como uma vitrine de soluções já em desenvolvimento na região. “Queremos mostrar que as soluções para os desafios da Amazônia já estão sendo desenvolvidas por empreendedores locais e lideranças em diversas frentes. O FIINSA é uma oportunidade de dar visibilidade a esses negócios, conectando-os a investimentos que realmente podem acelerar suas transformações,” reforça.

Além disso, o Impact Hub Manaus terá um estande no festival, onde os visitantes poderão conhecer de perto os projetos e resultados das iniciativas da organização. Negócios liderados por mulheres, apoiados pelo Teçume, apresentarão seus pitches para captar novos investimentos e fortalecer suas operações.