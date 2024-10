Mais de 35 mil pessoas se inscreveram para o concurso público da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que será realizado no dia 17 de novembro para os cargos nos níveis Médio e Superior; e nos dias 24 de novembro e 1º de dezembro para Procurador. Do total de 35 mil, 19.866 realizaram o pagamento da taxa de inscrição, ou tiveram o pedido de isenção da taxa deferido pela banca organizadora do certame e estão aptos para concorrer a uma das 83 vagas abertas.

São 13.045 candidatos aptos para fazer as provas de Nível Médio, que tem 28 vagas disponíveis; 6.070 para Nível Superior, que dispõe de 52 vagas; e 751 candidatos para Procurador, quem tem a oferta de três vagas.

“A Câmara precisa dessa renovação, o último concurso foi há mais de 20 anos. Vamos primar para que o concurso seja realizado da melhor maneira possível, e a nova Legislatura possa chamar os aprovados e eles possam tomar posse e começar a desempenhar seu papel de servidor público do Legislativo Municipal”, disse o presidente da CMM, vereador Caio André (União Brasil).

“Tivemos que superar muitos percalços. O chamamento dos que não haviam sido chamados no concurso de 2003, a abertura orçamentária, uma série de regras que precisavam ser contempladas, fazer o PAI (Programa de Aposentadoria Incentivada) para abrir vagas, a criação de novos cargos, porque muitas funções que existiam no passado precisaram ser renovadas. E agora, com a realização do concurso, o Parlamento Municipal sairá fortalecido”, acrescentou Caio André.

O maior número de inscritos foi para o cargo de Técnico Legislativo Municipal (Nível Médio), que registrou 16.897. Deste total, 10.528 candidatos estão confirmados no certame.

Já o cargo com menos inscritos é o de Médico (Medicina do Trabalho), que recebeu 26 inscrições, das quais 20 estão confirmadas.

Provas

A aplicação das provas para o Nível Médio e Superior será no dia 17 de novembro.

A prova objetiva de Nível Superior será às 8h, com abertura dos portões às 7h e fechamento às 7h45. A prova de Nível Médio, às 14h, com abertura dos portões às 13h e o fechamento às 13h45. Os horários da aplicação de provas seguem o horário de Manaus.

Em relação às provas para Procurador, estão divididas em:

Prova Objetiva, e 1ª prova discursiva (uma questão discursiva e a elaboração de parecer jurídico na área legislativa), dia 24 de novembro, com abertura dos portões às 7h, fechamento às 7h45 e início das provas 8h, até 12h.

No dia 1º de dezembro, das 8h às 12h30, será aplicada a 2ª questão discursiva, e elaboração de parecer jurídico na área administrativa.

Também no dia 1º de dezembro, das 14h às 18h30, será aplicada a 3ª questão discursiva e a elaboração de uma peça judicial. Todos os horários, seguem o fuso horário de Manaus.

Todas as provas são de caráter classificatório e eliminatório, além disso, o candidato ainda passará por prova de títulos (caráter classificatório), perícia médica (classificatório e eliminatório), exame médico admissional (eliminatório) e deverá apresentar documentação para verificação de requisitos e condições (eliminatório).

Remunerações

O candidato, após convocado, nomeado e empossado terá, conforme previsto no edital, as seguintes remunerações:

Nível Médio: os cargos de Técnico Legislativo Municipal, Técnico de Enfermagem, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Programação de Computador e Técnico em Informática, todos de Nível Médio, terão remuneração de R$ 4.015,33. Ao todo, são ofertadas 28 vagas nesta categoria, incluindo quatro para Pessoas com Deficiência (PcD).

Nível Superior: Para os cargos de Nível Superior na área de saúde, Médico – Clínico Geral; e Médico – Medicina do Trabalho, a remuneração será de R$ 7 mil. Os cargos de Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Psicólogo, Odontólogo e Assistente Social terão remuneração de R$ 6.177,48.

Na área administrativa, o cargo de Auditor de Controle Interno tem remuneração de R$ 19.748,16.

Já para os demais cargos da área administrativa – Nível Superior (Analista Legislativo Municipal, Biblioteconomista, Contador, Jornalista, Revisor, Redator, Engenheiro Civil – Segurança do Trabalho), Engenheiro Eletricista, Pedagogo, Designer Gráfico, Arquiteto e Urbanista e Intérprete de Libras), a remuneração será de R$ 6.177,48.

Na área de informática, os cargos de Analista se Sistema, Analista de Redes, Analista de Banco de Dados e Analista de Segurança da Informação também apresentam remuneração de R$ 6.177,48.

Ao todo, 52 vagas para Nível Superior foram disponibilizadas, incluindo sete para PcDs.

Procurador: a remuneração inicial é de R$ 22.554,25 por 40 horas semanais de trabalho. Para concorrer às vagas, a escolaridade exigida é formação em Direito, e o candidato precisa ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). São três vagas ofertadas para esta categoria, sendo uma delas para PcD.

Resultado final

O resultado do concurso, para os cargos de Nível Médio e Nível Superior, será divulgado no dia 23 de dezembro de 2024, às 17h.

O resultado do certame para Procurador será publicado no dia 7 de abril de 2025, às 17h. Todos os horários obedecem o horário de Brasília.

Todos os resultados serão publicados no site oficial do Instituto Acesso: institutoacesso.org.br.