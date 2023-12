A Prefeitura de Manaus manterá em funcionamento os serviços essenciais à população durante as comemorações do período natalino, no domingo (24), e na segunda-feira (25), feriado de Natal.

Os quatro serviços essenciais, gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), estão assegurados à população. A Maternidade Dr. Moura Tapajóz, localizada no bairro Compensa, na zona Oeste da capital, atenderá no regime de plantão 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará normalmente para atender em casos de urgência, por meio do número 192.

Os usuários que necessitarem dos serviços assistenciais da rede básica podem se dirigir à Clínica de Saúde da Família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, no bairro Lago Azul, zona Norte, que estará aberta das 8h às 18h. A unidade oferta vacinas do calendário básico, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

O Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo) funcionará das 8h às 18h. O número para contato com a unidade é o (92) 98842-8437.

Abastecimento

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc) informa o funcionamento normal, no dia 24 de dezembro, de todas as feiras e mercados municipais, no dia 25, o funcionamento será até as 12h, incluindo o mercado municipal Adolpho Lisboa e as quatro feiras abastecedoras de Manaus.

As feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, ambas no Centro, funcionam das 4h às 17h, em 24/12, e até as 12h, na segunda-feira, 25/12. O mesmo horário será seguido, nos dois dias, pelas feiras do Produtor, na zona Leste, e da Panair, no bairro Educandos, zona Sul.

Já o tablado do peixe, na feira da Panair também funciona das 15 às 22h, no dia 24, e fecha no feriado de Natal.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) estará com cem trabalhadores, em regime de plantão, para assegurar os serviços de capinação, lavagem, varrição das ruas e avenidas de todas as zonas de Manaus no período natalino.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, zona Sul, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste de Manaus, estarão suspensos durante esta segunda-feira, 25/12, em virtude do feriado nacional em comemoração ao Natal.

As atividades retornam normalmente na terça-feira (26). Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir a um dos postos, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Galerias Populares

Os horários de funcionamento do Shopping Phelippe Daou, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, e galerias Populares Espírito Santo e Remédios, Centro, zona Sul da capital, funcionarão normalmente das 8h às 18h, véspera de Natal (24). E, na segunda-feira, 25/12, os espaços estarão fechados.