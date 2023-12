A Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) anunciou a convocação de dois novos atletas para integrar a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, o Gangown 2024. Com isso, o Brasil passar a ter um total de 17 representantes na competição, um feito inédito até então para o país. Os jogos acontecerão a partir do dia 19 de janeiro em Gangown, na Coreia do Sul. A Federação Internacional de Esqui (FIS) realocou as vagas continentais, o que garantiu ao Brasil mais duas vagas na competição. Gabriel Santos e Mariana Silva se juntam a Ian Francisco da Silva e Júlia Reis na disputa do esqui cross country.

A 4ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude contará com a participação de aproximadamente 1.900 jovens atletas competindo em 81 eventos de sete esportes e 15 disciplinas. O Brasil se destaca com um recorde tanto no número de atletas quanto no número de modalidades em que irá competir, esta última totalizando sete.

Além dos quatro atletas do esqui cross country, o Brasil será representado por outros competidores em diferentes modalidades. Pedro Ribeiro, Guilherme Melo, Julia Gentile e Rafaela Ladeira irão competir no curling, enquanto João Teixeira e Zion Bethônico representarão o país no snowboard. Os irmãos gêmeos Alice e Arthur Padilha participarão do esqui alpino, Luiz Felipe Seixas e André Luiz dos Santos estarão no bobsled, Cauê Miota e Eduardo Strapasson competirão no skeleton, e Lucas Koo representará o Brasil na patinação de velocidade. Com a inclusão desses novos atletas, a expectativa é de que o Brasil tenha um desempenho ainda melhor nos jogos de Gangown 2024.