A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), intensifica, nesta sexta-feira, 11/4, os serviços no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da cidade, para garantir mais segurança, conforto e qualidade na estrutura oferecida à população que utiliza o espaço.

Entre as ações em andamento, a equipe da Seminf executa escavações para a implantação de novos gradis na lateral que fica voltada para a parte da rua e outra frente de obra realiza a limpeza nas caixas coletoras, garantindo o bom funcionamento do sistema de drenagem.

Além disso, a prefeitura também implantou no local a tecnologia do piso modular, que reduz o impacto, protegendo as articulações dos atletas e das crianças, com vida útil de até 10 anos. O piso tem uma tecnologia antiderrapante também, oferecendo mais segurança e durabilidade para o uso diário.