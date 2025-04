Visuliazação: 0

Em meio a uma Serie A bastante indefinida, Lazio (6ª, 55 pontos) e Roma (7ª, 53 pts) se enfrentam no sempre acirrado clássico da ‘Cidade Eterna’ no domingo às 15h45 (horário de Brasília), com o ‘Top 4’ sendo o objetivo das duas equipes. A Roma, revitalizada pelo veterano técnico Claudio Rainieri que voltou da aposentadoria, não perde no campeonato desde o distante 15 de dezembro, uma sequência de 15 partidas, embora nesse período a equipe tenha se despedido da Liga Europa nas oitavas de final ao ser eliminada pelo Athletic Bilbao, e da Copa da Itália nas quartas de final pelo Milan.

Em outro jogo crucial para o ‘Top 4’, Atalanta (3ª, 58 pts) e Bologna (4º, 57 pts) se enfrentam em Bérgamo no domingo. A ‘Dea’, que sonhou com o ‘Scudetto’ durante boa parte da temporada, venceu apenas duas das últimas sete partidas do campeonato e sofreu três derrotas consecutivas, o que a deixou dez pontos atrás da líder Inter.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os ‘nerazzurri’ recebem o Cagliari (15º) no sábado, uma partida acessível para os comandados de Simone Inzaghi antes do decisivo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique (vitória por 2 a 1 no jogo de ida, na Alemanha). O Napoli (65 pts), seu perseguidor na Serie A, fecha a 32ª rodada na segunda-feira contra o Empoli (18º), obrigado a ganhar o máximo de pontos na reta final do campeonato para manter vivas suas chances de conquistar o ‘Scudetto’.

Programação da 32ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(15h45) Udinese – Milan

– Sábado:

(10h00) Unione Venezia – Monza

(13h00) Inter – Cagliari

(15h45) Juventus – Lecce

– Domingo:

(07h30) Atalanta – Bologna

(10h00) Hellas Verona – Genoa

Fiorentina – Parma

(13h00) Como – Torino

(15h45) Lazio – Roma

– Segunda-feira:

(15h45) Napoli – Empoli

Classificação:

1. Inter 68

2. Napoli 65

3. Atalanta 58

4. Bologna 57

6. Lazio 55

7. Roma 53

8. Fiorentina 52

9. Milan 48

10. Torino 40

11. Udinese 40

12. Genoa 38

13. Como 33

14. Hellas Verona 31

15. Cagliari 30

17. Lecce 26

18. Empoli 24

19. Unione Venezia 21

20. Monza 15

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias