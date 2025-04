Visuliazação: 0

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) solicitou nesta sexta-feira (11) à Conmebol que o Fortaleza seja declarado vencedor, por 3 a 0, da partida contra o Colo-Colo, pela Copa Libertadores. O pedido foi feito após a morte de dois torcedores chilenos em uma confusão nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago, pouco antes do jogo, que acabou cancelado. Em nota oficial, a CBF argumenta que a solicitação se baseia no Código Disciplinar da Conmebol, citando a responsabilidade do clube mandante pelos incidentes.

A partida, válida pela segunda rodada do grupo E, foi interrompida aos 20 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 0 a 0, após invasão de campo por torcedores do Colo-Colo. Horas depois, a entidade sul-americana confirmou o cancelamento do jogo por falta de garantias de segurança. Segundo as autoridades chilenas, a confusão começou quando um grupo tentou forçar a entrada no estádio sem ingressos. Na ação da polícia para conter os torcedores, uma grade caiu e esmagou dois jovens, de 18 e 13 anos, que morreram no local.

A Procuradoria do Chile abriu investigação para apurar as causas das mortes. Um dos pontos em análise é se uma viatura policial teria contribuído para a tragédia. Segundo o promotor Francisco Morales, há indícios de que uma grade caiu sobre os jovens e, em seguida, foi atropelada por um veículo da polícia. A irmã de uma das vítimas, Bárbara Pérez, acusa diretamente os agentes por esse desfecho.

Do lado de fora do estádio, houve novos confrontos entre a torcida do Colo-Colo e a polícia, que tentou dispersar o grupo com jatos d’água. Até o momento, não há informações sobre outros feridos ou detidos. A Conmebol ainda não se pronunciou oficialmente sobre o pedido da CBF ou sobre uma possível remarcação da partida.

*Com informações da AFP

