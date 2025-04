Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai monitorar, neste domingo (13), a realização da “Maratona de Manaus 2025” com apoio de, aproximadamente, 80 agentes de trânsito durante toda a manhã. A largada da prova está marcada para as 4h, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, e será dividida em quatro percursos, de 42 quilômetros, 21 quilômetros, 10 quilômetros e 5 quilômetros.

A montagem do percurso terá a interdição total da avenida Constantino Nery, sentido bairro/Centro, entre as avenidas Pedro Teixeira e Lóris Cordovil. O bloqueio ocorrerá de 0h às 10h, para proporcionar segurança aos participantes.

Além disso, a operação contará com desvios de itinerário de diversas linhas de ônibus do sistema de transporte público, das 4h às 9h. As alterações temporárias visam assegurar o fluxo viário, minimizar os impactos no trânsito e garantir a fluidez nos demais trechos urbanos.

Itinerário das linhas

Entre as alterações previstas, os ônibus das linhas 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 340, 356, 357, 430, 444, 448, 454, 455, 500, 560 e 640 terão trajeto alterado. No sentido bairro/Centro, os veículos seguirão até a avenida Torquato Tapajós, depois passarão pelas avenidas Djalma Batista, Álvaro Maia, Brasil e Elvira Dantas, antes de retornarem à avenida Constantino Nery.

As linhas 540, 652 e 118, por sua vez, terão itinerário modificado pela avenida Darcy Vargas, com desvio pela avenida Doutor Theomário Pinto da Costa e retorno na rotatória das Letras.

Já as linhas que operam nas imediações da avenida Pedro Teixeira, como a 012, A200, A204 e 215, utilizarão as avenidas Dom Pedro e Theomario Pinto, retornando pela Constantino Nery, na altura do complexo viário dos Bilhares até a Estação Arena.

Outras linhas com itinerário ajustado incluem as A222, A225, 213 e 227, que seguirão pela avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima e travessa dos Franceses, avenida Djalma Batista e, no caso das A222 e A225, também pela rua da Indústria até a Constantino Nery.

Para as linhas radiais e diametrais (conexão com o centro da cidade e outros bairros) 010, 214 e 223, o acesso será feito pelas avenidas Dom Pedro e Doutor Theomário Pinto, retomando o percurso pelas avenidas Djalma Batista ou Darcy Vargas. A linha 640, especificamente, terá seu percurso alterado no sentido bairro/Centro, passando pela Torquato Tapajós, Mário Ypiranga, Djalma Batista, rua da Indústria e retornando à Constantino Nery via Estação E2.

O IMMU reforça que a operação visa a segurança dos participantes e a mobilidade da cidade, orientando os motoristas a evitarem as áreas de interdição e utilizarem rotas alternativas na manhã deste domingo.

Percurso das provas

Percurso 42 km – largada às 4h

A largada acontece na parte de trás do sambódromo, com acesso pela alameda do Samba. Os corredores seguem pela avenida Pedro Teixeira, acessando a avenida Constantino Nery pelo canteiro central e, em seguida, entram na avenida São Jorge. O trajeto continua pela avenida Coronel Teixeira até a rotatória do Turismo, onde ocorre o retorno. A prova segue pela avenida Brasil e, depois, pela avenida Coronel Cyrillo Neves até a ponte Jornalista Phelippe Daou, onde é feito novo retorno.

Os participantes voltam pela Cyrillo Neves, seguem pela avenida Brasil novamente, acessam a avenida São Jorge, retornam à Constantino Nery e seguem pela avenida Epaminondas. O percurso avança pela rua 10 de Julho, avenida Getúlio Vargas e avenida Leonardo Malcher. Depois, volta à avenida Constantino Nery até a rua Lóris Cordovil, finalizando novamente na parte de trás do sambódromo.

Percurso 21 km – largada às 4h

Tem início no mesmo local e horário do percurso principal, seguindo o mesmo trajeto até a rotatória do Carrefour, no cruzamento da Coronel Teixeira com Pedro Teixeira. Nesse ponto, os corredores fazem o retorno e seguem novamente pela avenida São Jorge, Constantino Nery, Epaminondas, rua 10 de Julho, Getúlio Vargas e Leonardo Malcher, retornando à Constantino Nery até Lóris Cordovil, com chegada no sambódromo. Esse trajeto não inclui a rotatória do Turismo nem a ponte Phelippe Daou.

Percurso 10 km – largada às 4h10

A largada ocorre também na parte de trás do sambódromo. Os atletas seguem pela alameda do Samba, depois pela avenida Pedro Teixeira e entram na avenida Constantino Nery, onde seguem até próximo à entrada do Terminal de Integração 1 (T1). Após o ponto de retorno, o trajeto segue de volta pela Constantino Nery até a rua Lóris Cordovil, finalizando no sambódromo.

Percurso 5 km – largada às 4h10

Segue o mesmo início do trajeto de 10 quilômetros, partindo do sambódromo pela alameda do Samba, acessando a Pedro Teixeira e, em seguida, a Constantino Nery. O ponto de retorno ocorre nas proximidades do Centro Universitário Fametro. Após isso, os corredores retornam pela Constantino Nery até a rua Lóris Cordovil, concluindo a prova na parte de trás do sambódromo.

