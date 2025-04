Visuliazação: 0

Descobrir novos talentos esportivos e estimular a integração e troca de experiência desportiva é o propósito dos Jogos das Escolas Particulares do Amazonas (Jepam), que chegam à 18ª edição este ano.

Com 16 modalidades esportivas, entre individuais e coletivas, a competição – promovida pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) – está com inscrições abertas até 27 de abril.

Atletismo, badminton, basquete 3×3, dança, ginástica artística, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, natação, queimada e tênis de mesa integram a lista de modalidades da edição.

Futsal, handebol, xadrez, voleibol e vôlei de praia também fazem parte das opções e, nesses casos, ainda servem como seletiva para os Jogos Escolares do Amazonas (JEA’S).

A presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, pontua que o evento é uma oportunidade incrível para a formação da cidadania dos jovens, cultivando valores como fraternidade, solidariedade e a cultura da paz. “Os Jogos das Escolas Particulares do Amazonas visam promover a prática de atividades esportivas entre todas as instituições de ensino. É a chance de desenvolver novas habilidades e fortalecer a integração entre alunos, professores e a comunidade”, salienta.

O regulamento da nova edição dos Jogos – que conta com estreita cooperação com o Governo Estadual, por meio das Secretarias de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc-AM) e do Desporto e Lazer (Sedel-AM), e instituições privadas – pode ser conferido no link disponibilizado no Instagram do Sindicato (@sinepe.am).

Sob valores que variam de R$ 40 a R$ 220 (no caso de quatro modalidades para não associados), as inscrições devem ser realizadas por meio do aplicativo Copa Fácil (https://copafacil.com/jepam2025).

Segundo Elaine, os estudantes da rede privada de educação infantil, ensino fundamental e médio podem ser inscritos pelas escolas em até duas modalidades coletivas e duas individuais, seguindo a faixa etária específica de cada categoria. A presidente da entidade ressalta que o esporte auxilia no desenvolvimento dos alunos, o que evidencia a importância de eventos como os Jogos das Escolas Particulares do Amazonas.

“A prática esportiva é uma ferramenta de transformação. Além de proporcionar maior qualidade de vida, o esporte ensina as crianças e adolescentes a desenvolverem habilidades e características como disciplina, respeito, trabalho em equipe”, observa.

De acordo com ela, a cada ano, o interesse em fazer parte da competição aumenta, por isso a expectativa é alta em relação à nova edição dos Jogos. “A união do esporte com a educação está dando certo. Esperamos que este ano tenhamos mais uma emocionante jornada esportiva e estudantil”, declara.

A abertura da 18ª edição dos Jogos acontece no dia 15 de maio no Ginásio Ninimberg Guerra, às 16h, enquanto as disputas acontecem nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de maio e 1º de junho. Mais informações podem ser conferidas pelo Instagram da entidade, pelo Copa Fácil, pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (92) 98427-7139 e 99114-2865.

