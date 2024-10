O Decreto delega aos gestores das unidades que integram a Administração Pública Municipal competência para instituir, quando necessário, o horário de funcionamento de suas respectivas estruturas.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Civil, decreta ponto facultativo, em todos os órgãos e entidades da administração pública municipal, os dias 25 de outubro (sexta-feira), data posterior ao feriado do aniversário de Manaus, e 28 de outubro (segunda-feira), em decorrência ao Dia do Servidor Público municipal.

A prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais na sexta-feira (25), dia após feriado do Aniversário de Manaus, e na segunda-feira (28), quando se comemora o Dia do Servidor Público Municipal. O decreto foi publicado na edição de nº 5931 do Diário Oficial do Município.

No dia 24 de outubro é feriado municipal em que se comemora a elevação de Manaus à categoria de Cidade, declarado no art. 437, inc. II

da Lei Orgânica do Município de Manaus e no dia 28 de outubro o ponto facultativo é em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal.

O feriadão de cinco dias seguidos coincide com o 2º turno da eleição, marcado para 27 de outubro.

Concorrem ao segundo turno o atual prefeito, David Almeida (Avante) e o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL.

O post Prefeitura de Manaus decreta ponto facultativo 25 e 28 outubro apareceu primeiro em Portal Você Online.