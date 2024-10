“Igor Jesus colocou Endrick no banco“. Com estas palavras, o jornal espanhol “Marca” destacou a atuação do centroavante do Botafogo pela Seleção Brasileira na Data Fifa de outubro, nas vitórias sobre Chile e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante, desconhecido no futebol europeu, vive um ano brilhante com o Alvinegro, líder do Brasileirão. O bom desempenho chamou a atenção do técnico Dorival Júnior, que o convocou pela primeira vez e lhe deu oportunidades como titular nas duas partidas. Em resultado, Igor fez um dos gols da virada sobre o Chile em Santiago, sofreu o pênalti que abriu o passeio sobre os peruanos em Brasília e deu assistência para o gol de Luiz Henrique.

“Igor Jesus segue alimentando a proposta de Lula – presidente do Brasil – de excluir da seleção os jogadores que atuam fora do Brasil. O camisa 9 do Botafogo, que colocou no banco o madridista Endrick, foi um dos grandes triunfantes da Data Fifa. Sua comemoração de Dragon Ball, imitando o ‘Kamehameha’ de Goku, se tornou viral”, afirmou o periódico.

Antes do primeiro jogo da paralisação, o técnico Dorival Júnior já havia justificado a opção de deixar Endrick fora dos 11 iniciais através de questões táticas.

– Ganhamos uma opção por dentro aproximando o Igor, e vamos ter ataque à última linha adversária. Nós precisamos mais disso, empurrar essa última linha para trás. Assim, teremos jogadores de lado e por dentro com situação diferente para criar e definir melhor, preenchendo a área – explicou o comandante. Não à toa, esta foi a dupla de jogos que o Brasil mais balançou as redes, com seis gols ao todo, desde a chegada de Dorival.

Com o gol anotado em Santiago, Igor Jesus se tornou o primeiro jogador do Botafogo desde Bebeto, em 1998, a balançar as redes pela Seleção. Ao todo, com a camisa alvinegra, são sete gols e uma assistência no ano, tendo chegado no primeiro dia de julho ao clube.

O post ‘Colocou Endrick no banco’, diz jornal espanhol destacando Igor Jesus apareceu primeiro em Portal Você Online.