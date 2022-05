5/5 - (4 votes)

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social realiza ações alusivas à Campanha do Maio Laranja, refere-se ao dia 18 de maio 'FAÇA BONITO' - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. No qual a o CREAS, Conselho Tutelar, CMDCA e Selo Unicef, através da Secretaria Mun. De Assistência Social e Prefeitura Mun. De Barcelos, realizam na data de hoje a abertura da Campanha.

O objetivo é promover através de vídeos educativos e momentos lúdicos pequenas orientações de prevenção para as crianças e adolescentes contra abuso e exploração sexual, nas Escolas Municipais e Estaduais, além de levar para dentro das Igrejas a temática e sensibilizar as famílias aos cuidados com nossas crianças e adolescentes.

Na programação extensa segue até o dia 31.05, e este último dia, será realizado uma atividade na praça aberta a sociedade barcelense, com momento de lazer, com a entrega de cartilhas para pintura, apresentação de jovens e coral com crianças.

Ressaltamos todo o empenho da Secretária Elizandre Soares e de sua Adjunta Marília Pereira com a causa e a campanha, estando presente durante as solicitações e apoiando toda sua equipe de profissionais e trabalhadores. Esta é mais uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social através do equipamento CREAS em parceria com o CRAS, Conselho Tutelar, e as redes de proteção do Município, que tem contribuído não só com a Campanha, mas com todo movimento voltado ao público infantojuvenil.

