Não há quantitativo de vagas específico por cada município e as inscrições ocorrem conforme a demanda de cada cidade. Os municípios que vão receber o projeto são Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Parintins, Nhamundá, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Codajás, Anori, Uricurituba, Boa Vista dos Ramos, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá, Maraã, Lábrea, Canutama, Tapauá, Itapiranga, Silves, São Sebastião do Uatumã, Borba, Urucará, Nova Olinda do Norte, Careiro da Várzea, Manaquiri, Caapiranga, Anamã, Beruri, Itamarati, Tefé , Coari, Santo Antônio de Iça, Tonantins, Envira, Humaitá e Novo Aripuanã.

Os interessados devem possuir pelo menos dois anos de CNH categoria A, ter no mínimo 21 anos e renda de até dois salários mínimos. No ato da inscrição é necessário apresentar o comprovante de residência e a cópia da CNH.

O projeto “Motociclista Legal” já recebeu mais de 1.100 inscrições no interior do estado e aproximadamente 600 na capital.

Além do curso gratuito, o projeto fornece um kit de segurança com capacete e colete para todos os mototaxistas que estão com o curso de capacitação em dias.

O projeto já entregou mais de dois mil kits para mototaxistas de doze municípios: Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Carauari, Careiro da Várzea, Eirunepé, Manacapuru, Manaus, Parintins, Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé. Os próximos municípios onde os mototaxistas vão receber os kits de segurança são Iranduba e Maués.

Fonte: Detran-AM