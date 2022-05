Avalie o post

O Paramount+ lança o filme Vai Dar Nada nesta quarta-feira (18/5). Escrito por Guel Arraes e Jorge Furtado e com Cauê Campos, Jéssica Barbosa, Katiuscia Canoro e Rafael Infante no elenco, o longa-metragem é a primeira produção exclusiva da plataforma de streaming gravada no Brasil.

A história escolhida para a comédia gira em torno do DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre), também conhecido como seguro de trânsito.

“Eu e Guel Arraes estávamos pesquisando coisas sobre o Brasil e encontramos uma história real, trágica e cômica de um rapaz que queria vender uma moto, mas sofria com leis sobrepostas da polícia, da milícia, do tráfico e da sobrevivência. Percebemos que isso dava muita comédia e, conforme a trama se desenrolava, foi ficando cada vez mais engraçado. O compromisso principal do filme é de fazer rir, mas com um riso que transforma e faz pensar também”, conta o diretor Jorge Furtado.

O enredo conta a história de Kelson (Cauê Campos), um jovem ladrão de carros e motos que acabas se envolvendo com o golpista Fernando (Rafael Infante) e com a policial Suzi (Katiuscia Canoro). Por conta disso, acaba tendo problemas diretos com o perigoso bandido Brasilite (Heinz Limaverde) e com a polícia ao mesmo tempo.

source