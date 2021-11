5/5 - (1 vote)

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estão realizando nesta segunda-feira, 15/11/21, no Distrito de Moura na UBS Raimundo Mondego R. Sampaio: Atendimentos de saúde: Clínico Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Ultrassonografia, Odontologia, Psicologia, Educação em Saúde, dentre outros.

Os comunitários de Moura, Carvoeiro, Santa Helena e Vila Nova, estão sendo contemplados com esses atendimentos.

Em Carvoeiro:

Os moradores da Vila de Carvoeiro também estão recebendo atendimentos de Odontologia e Educação em Saúde.

De Acordo com a Secretária Patrícia Leite, essas medidas, são mais uma das estratégias da Gestão Municipal, para também auxiliar a população das Comunidades no diagnóstico e tratamento de doenças.

"É a Gestão do Novo Tempo levando saúde de qualidade a todos os nossos barcelenses. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos, ao nosso Prefeito Edson Mendes, pelo carinho com a saúde de todos os barcelenses, ao Secretário Sérgio pelo apoio logístico, agradecemos a toda essa equipe maravilhosa da SEMSA pelo excelente trabalho desenvolvido" Finalizou a Secretária.

CONFIRA FOTOS: