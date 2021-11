Avalie o post

Brasil – A Prefeitura de Bauru, município no interior de São Paulo, autuou uma unidade da franquia McDonald’s por adotar banheiros multigênero em seu estabelecimento. A ação foi adotada depois de uma mulher gravar e divulgar um vídeo em que critica a medida nas redes sociais.

O banheiro multigênero é um banheiro individual, com cabine, que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Na gravação, a mulher cobra ação de vereadores de Bauru.

“É um absurdo, crianças usam o mesmo banheiro. É o comunismo na cidade de Bauru”, diz. A autora das imagens não foi identificada.

Após viralizar nas web na sexta-feira (12), já no dia seguinte a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (Patriota), afirmou que acionou a Vigilância Sanitária contra a franquia.

“Em relação ao vídeo que circula na internet sobre os banheiros de uma rede de lanchonete em Bauru, a Vigilância Sanitária esteve no local e as exigências do código sanitário não estão sendo cumpridas, portando (sic) as providências foram tomadas!”, disse.

O artigo 96 do Código Sanitário de Bauru estabelece que os sanitários devem ser separados e identificados para cada sexo. A autuação abre prazo para o McDonald’s se adaptar em até 15 dias. Caso não cumpra as determinações, o estabelecimento pode ser multado ou até mesmo interditado.

