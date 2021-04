A Prefeitura Municipal de Barcelos, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a Fase 04 da Estratégia de Vacinação Contra a Covid-19 dos grupos prioritários pertencentes à 1º Etapa de vacinação, definida pelo Ministério da Saúde. Sendo eles:

1) Funcionários do sistema de privação de liberdade – Policiais penais (agentes de custódia) e demais funcionários;

2) População privada de liberdade (População acima de 18 anos em estabelecimentos de privação de liberdade;

3) Forças de segurança e salvamento: Policiais federais, militares, civis e rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais;

4) Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior;

5) Forças Armadas: Membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Aeronáutica e Exército).

A iniciativa de adiantar a vacinação da última fase da 1º Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19, visa a aceleração do início das aulas nas escolas públicas do nosso município, e também garantir a proteção dos funcionários das nossas forças de segurança, especialmente da Guarda Civil Municipal de Barcelos, que está nas ruas diuturnamente, buscando garantir ao máximo a tranquilidade da nossa população.

A Estratégia está acontecendo desde o dia 06/04 ao dia 13/04/2021, em pontos estratégicos, definidos em reunião com os coordenadores de cada departamento.

Barcelos está vacinando conforme a quantidade de doses disponíveis e totalmente baseada nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. De forma responsável e séria, estamos cumprindo o nosso dever de proteger a saúde de toda a população de Barcelos. Estamos vencendo essa guerra!

