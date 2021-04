4.5 / 5 ( 2 votos )

Como em 2020, o Governo Federal retornou com o programa de auxílio emergencial, no entanto, mais medidas estão sendo estudadas para ajudar a população brasileira neste cenário tão caótico.

A pandemia decorrente da Covid-19, atualmente, está no momento mais crítico, em que os índices de infectados e mortos só aumentam a cada dia.

Com a nova rodada do auxílio emergencial, a uma expectativa para o retorno do saque emergencial do FGTS. Porém, ainda não há uma informação concreta sobre o assunto, mas especialistas creditam que a medida deve sim retornar e com as mesmas condições de 2020.

Saque emergencial do ano passado

Todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS conseguiram sacar o benefício no ano passado.

O cronograma de pagamentos seguiu o mês de aniversário do beneficiário. O início do pagamento foi no dia 29 de junho, para nascidos em janeiro, e por fim, para os nascidos em dezembro o período foi a partir de 21 de setembro.

Os repasses foram feito através do aplicativo Caixa Tem. O saldo ficou disponível na conta poupança social digital até o dia 31 de dezembro de 2020.

Saque aniversário

Esta medida possibilita que o cidadão trabalhador recebe uma fração do saldo depositado em sua conta no FGTS, antes mesmo de uma demissão.

Qual o valor do saque?

O valor autorizado para saque dependerá da quantia total que consta na conta do fundo. Neste sentido, quanto mais à quantia, menor o percentual.

Por exemplo, se um cidadão tem R$ 500 disponíveis na conta, logo ela poderá sacar 50%, já, outro cidadão que tenha R$ 20 mil, poderá retirar 5%.