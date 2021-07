5 / 5 ( 2 votos )

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quarta-feira, dia 07 até 08/07/2021, a vacinação contra a Covid-19, das pessoas relacionadas à 9° fase de Vacinação, que são: Pessoas de 18 a 24 anos, em geral.

Os pontos de vacinação atenderão as pessoas conforme as suas Unidades Básicas de Saúde de referência, sendo eles:

- Quadra da Escola Pe João Badalotti (UBS de São Sebastião);

- Quadra da Escola Angelina Palheta Mendes (UBS do Bairro da Paz e São Francisco);

- Quadra Bertino Rodrigues (UBS de Nazaré e Aparecida).

Horário de atendimento:

08h às 12h e 14h às 17h.

A Secretaria Municipal de Saúde, informa que está realizando a vacinação da população de forma escalonada, buscando alcançar o mais rápido possível toda a população acima de 18 anos, de acordo com a disponibilização de doses. conforme a NOTA TÉCNICA Nº 717/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS que versa sobre orientações referentes à continuidade da vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários elencados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) e início da vacinação da população geral (18 a 59 anos de idade).

