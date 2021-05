5 / 5 ( 2 votos )

A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Assistência Social, realizam as ações de levantamento para construção de pontes (marombas, trapiches) para acesso nas áreas que já estão sendo afetadas pela cheia do Rio Negro no município.

Essas ações emergenciais serão desenvolvidas em parceria também com a Secretaria de Obras, e atenderão o início da Lobo D 'Almada próximo ao Comercio do Sr. Papito, a Avenida Mariuá próximo a ponta e o Bairro da Paz próximo a ponte. Defesa Civil - SEMMA - SEMOB.

Vila de Moura e Carvoeiro - Barcelos-AM

Equipes estiveram presentes nesta sexta feira (21), para prestar assistência às famílias atingidas pela cheia no distrito de Moura e Carvoeiro.

Ao todo, 45 famílias em Moura e 07 em Carvoeiro estão sendo afetadas diretamente pela enchente do Rio Negro e serão construídas em torno de 850 metros de trapiches (pontes, marombas) para garantir o acesso e o tráfego de pessoas nas vias afetadas em segurança.

Por fim, nesta segunda feira (24), foi realizado na sede da SEMMA, o fechamento dos relatórios técnicos para embasar o Decreto de Situação de Emergência no Município de Barcelos e a montagem das equipes/materiais que estarão atendendo as duas localidades esta semana.

O Prefeito Edson Mendes está acompanhando as ações e disponibilizando todos os meios logísticos necessários para atender a situação de emergência da nossa sociedade barcelense.

CONFIRA ALGUMAS FOTOS: