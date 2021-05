5 / 5 ( 2 votos )

A Prefeitura de Barcelos, por meio do Gerência de Endemias, em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), finalizou neste último final de semana, mais um ciclo de ações no combate à malária, nas comunidades do Rio Aracá.

Foram realizadas diversas tarefas como: pesquisas larvárias, capturas de alados, borrifação intradomiciliar (BRI), termonebulização (fumacê), instalações de Mosquiteiros Impregnado de Longa Duração e finalizamos com o Manejo ambiental. tudo com o intuito de combater o Anopheles, mosquito causador da malária.

“O objetivo é intensificar as ações de controle da malária que já são realizadas na rotina diária de serviços na rede municipal de Saúde, como nos determina o prefeito Edson Mendes. Então, programamos ações de acordo com a realidade epidemiológica de cada área geográfica de atuação. A Gerencia de Endemias agradece ao Executivo Municipal em nome do Prefeito Edson Mendes e as Secretarias de Saúde e Finanças pelo apoio logístico. Prestamos contas dos recursos dessa forma, com ações e futuramente Barcelos estará fora dos maiores índices de positividade da Malária." Informou o Gerente de Epidemiologia, Roberto Alves.

