O nível do Rio Negro atingiu os 29,91 metros em Manaus nesta terça-feira (25). No centro histórico da capital, diversas ruas estão interditadas. Para caminhar pela região é necessário usar as passarelas de madeira.

A cheia do Rio Negro está a poucos centímetros de alcançar a cota da maior enchente já registrada na cidade, que ocorreu em 2012, ano em que a água subiu a 29,97 metros.

A prefeitura da capital teve de fazer mudanças no fluxo do trânsito. Carros e ônibus passam com cuidado. Passarelas foram construídas na área de lojas e terminais de ônibus para passagem de pessoas.

Em todo o estado, 58 dos 62 municípios registram prejuízos por causa da cheia. No total, mais de 455 mil pessoas foram atingidas.