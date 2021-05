5 / 5 ( 3 votos )

Pessoas acima de 80 anos ou com dificuldade de locomoção podem solicitar o serviço. Anteriormente, os beneficiários que não podiam ir até uma agência bancária precisavam realizar a fé de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS, porém a partir da resolução 677/2019, o Instituto estabelece também que os idosos com 80 anos ou mais e pessoas com dificuldades de locomoção podem solicitar a visita de um servidor do INSS para realização do procedimento em domicílio ou em outro local em que o segurado esteja.

Nos casos de beneficiários com dificuldades de locomoção, o requerimento para realização de prova de vida em domicílio deverá ser efetuado por interessado através do site/aplicativo Meu INSS, com comprovação da dificuldade de locomoção por atestado médico ou declaração emitida pelo hospital.

De acordo com o gerente-executivo do INSS em Manaus, “esse serviço proporciona comodidade aos nossos segurados, pois é uma parcela dos que não podem se deslocar a uma agência ou ao banco. Mesmo que estejamos implementando a prova de vida digital sempre terá pessoas que têm dificuldade nesse deslocamento.

Estamos buscando meios para otimizar o nosso trabalho e fazer com que o direito do segurado seja mantido”.

Maria dos Anjos Lopes de 103 anos, aposentada do INSS, solicitou o serviço e recebeu a visita de um servidor para comprovação da fé e vida, “é bom a gente ser atendida em casa, não precisa enfrentar o furdunço e esse calor na rua. Eu gostei, porque gosto de receber visitas e a moça veio rapidinho e eu vou continuar recebendo o meu ‘aposento’ sem ir lá no banco”, contou.

Jéssica Cañizo, neta de Maria dos Anjos, destacou a importância do serviço para os beneficiários do INSS, “é uma ótima ideia, porque tem muitas pessoas que não têm como se locomover das suas casas. Por exemplo, a minha avó tem 103 anos, ela anda bem e se comunica bem, só não enxerga direito, porém muitas vezes a gente não tem o carro pra levá-la, ela anda bem em casa, mas quando a gente sai ela não anda bem e fica se tremendo”. Além disso, Jéssica frisou que o serviço é de grande relevância neste período de pandemia, uma vez que é possível solicitar e realizar a prova de vida sem sair de casa.

Aos interessados, os agendamentos e a solicitação de visita podem ser realizados pelo site/aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Sobre a prova de vida

A prova de vida ou fé de vida é um procedimento que deve ser realizado anualmente pelos segurados do INSS, cujo objetivo é comprovar que o beneficiário ainda vive; desta forma, o órgão evita pagamentos indevidos e fraudes.

Em geral, a prova de vida é realizada pela rede bancária, que estabelece a própria sistemática para confirmação. O segurado é convocado por meio de notificações nos caixas eletrônicos, mensagens via celular, correspondência. Deve se dirigir até o banco em que recebe o benefício e apresentar documento de identificação com foto para realização do procedimento.

Contudo, uma grande parcela dos beneficiários idosos e com dificuldades de locomoção encontra obstáculos para comparecer até as instituições bancárias. Para facilitar a realização da prova de vida para este grupo, desde março deste ano, o INSS em todo país oferece as alternativas apresentadas, além da prova de vida por biometria facial no Meu INSS.