A Prefeitura de Manaus , por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), criou uma força-tarefa que começou neste sábado (31) a remover as mais de 1.300 lixeiras irregulares mapeadas em todas as regiões da cidade. A operação, que envolve mutirões de limpeza, coleta de resíduos e ações educativas, busca não apenas restaurar a limpeza urbana, mas também conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo e a importância da coleta seletiva.

De acordo com o levantamento mais recente da secretaria, as zonas Leste e Norte concentram a maior parte dos focos de descarte clandestino, prática que causa sérios prejuízos ao meio ambiente, à saúde pública e à mobilidade urbana.

O secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis, afirmou que a força-tarefa seguirá nas próximas semanas, com novas frentes de atuação, mais agentes em campo e ampliação das campanhas educativas.

“Manaus vem avançando na limpeza urbana, mas nosso maior desafio agora é cultural. Precisamos que cada cidadão assuma sua parte. Lixo tem lugar certo. E é com essa mensagem que vamos continuar indo às ruas”, afirmou.

Diferentemente de muitas capitais brasileiras, Manaus oferece serviço diário de coleta domiciliar, inclusive aos domingos e feriados, atendendo todas as zonas da cidade. No entanto, segundo a Semulsp, os pontos de lixo irregulares não resultam de falhas operacionais, mas da acção de pessoas que descartaram resíduos fora do horário e do local de limpeza, muitas vezes recebidas de outras áreas.

Terrenos baldios, ruas escuras e canteiros de avenidas comerciais estão entre os locais mais vistos para esse tipo de prática.

Descartes irregular

Na zona Oeste, a força-tarefa atuou na comunidade Vila Marinho, onde o problema é antigo. A dona de casa Maria de Nazaré Melo, moradora da região há 15 anos, denunciou o descarte feito por terceiros. “A coleta passa direitinho aqui, mas tem gente de fora que vem jogar lixo no final da rua. Já vi até carro de outros bairros descarregando entulho aqui de madrugada”, contornou.

Na zona Leste, a operação concentrou esforços nas avenidas Alphaville, no bairro Gilberto Mestrinho, e Cosme Ferreira, no Coroado.

“A rua fica limpa de manhã e imunda à tarde. É revoltante. A gente cuida da frente de casa, mas parece que nunca é suficiente”, lamentou o transeunte Raimundo da Silva. “Com essa ação da Semulsp, somos mais animados. Tomara que continue”, reforçou a comerciante Lucinéia Rocha.Na zona Norte, o Núcleo 12 da Cidade Nova, próximo à Avenida José Henriques Rodrigues, também foi alvo da operação.

“A prefeitura limpa e o povo sujo de novo. Já vi muitos carros jogando sofá, restos de comida e até animais mortos”, disse o vigilante Adriano Costa.

Na zona Sul, as equipes atuaram na rua 13 de Maio, no bairro Colônia Oliveira Machado. “Nunca faltou coleta, mas tem muita gente de fora que usa o terreno da esquina como lixão. É injusto com quem mora e cuida da área. Fico feliz que a Semulsp está aqui. A gente se sente ouvido”, desabafou a aposentada Zuleide Nascimento.

Semulsp reforça o engajamento

Os subsecretários da Semulsp que coordenaram as ações em campo destacaram o envolvimento popular e prometeram reforço na fiscalização.

O subsecretário Jairo Santos, responsável pela zona Leste, enfatizou o impacto da mobilização. “A população está cansada de viver cercada de lixo que não produziu. Nossa equipe conversou com moradores e comerciantes e distribuiu material educativo. A participação da comunidade foi essencial.”

Na zona Norte, o subsecretário Laurimar Costa relatou a dificuldade de manter a área limpa, mesmo com a coleta diária. “Fizemos um trabalho intenso no Núcleo 12 e ouvimos relatos importantes. A fiscalização será reforçada”, assegurou.

O servidor Pedro Viana, que atuava na zona Oeste, destacou o surgimento constante de novos focos. “Mesmo com coleta regular, os descartes irregulares continuam. A força-tarefa mostra que o poder público está presente”, disse.

Na zona Sul, o servidor Marlon Chagas reforçou o papel da população. “A cidade só será limpa de verdade quando todos colaborarem. A resposta da comunidade foi muito positiva”, opinou.

