As autoridades da França registraram até agora neste domingo (01) duas mortes durante as comemorações da torcida do Paris Saint-Germain pela conquista no sábado (30) da Liga dos Campeões, que geraram incidentes que resultaram na prisão de pelo menos 559 pessoas, a maioria delas na capital. De acordo com dados preliminares, uma mulher foi atropelada por um carro enquanto pilotava uma scooter em Paris. Esta morte se soma a de um jovem de 17 anos, que foi esfaqueado na noite passada em Dax, no sudoeste da França.

A mulher, cuja idade e nacionalidade ainda não foram divulgadas, morreu após um veículo colidir com a scooter que pilotava em uma rua na zona oeste da capital e não muito longe do Parc des Princes, estádio do PSG. Por sua vez, o jovem morreu após ser esfaqueado no peito em circunstâncias que permanecem desconhecidas. O jovem foi levado em estado grave a um hospital em Dax, cidade na região de Landes, a cerca de 700 quilômetros de Paris, mas não resistiu aos ferimentos.

O jornal local “Sud Ouest” noticiou que ainda não se sabe se o jovem era torcedor e informou que a Polícia Judiciária de Bayonne está investigando o incidente. As duas mortes foram os incidentes mais graves registrados até o momento durante as comemorações pela conquista do PSG, que goleou a Inter de Milão no sábado por 5 a 0 para conquistar pela primeira vez a principal competição de clubes da Europa. Em toda a França, 192 pessoas ficaram feridas e 692 incêndios foram registrados, 264 dos quais envolveram veículos, de acordo com o relatório provisório das autoridades.

A 500 quilômetros a sudeste de Paris, em Grénoble, um carro atropelou uma multidão na madrugada deste domingo, ferindo quatro membros da mesma família, dois deles gravemente. Da mesma forma, em Paris, epicentro das comemorações, cerca de 500 pessoas foram presas por confrontos com a polícia, e foram registrados inúmeros danos e saques a alguns estabelecimentos, apesar da presença de cerca de 5.000 policiais.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da EFE